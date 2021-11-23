Rolls-Royce'un tam elektrikli uçağı dünya rekoru kırdı

İngiliz otomobil ve uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, tam elektrikli uçağı Spirit of Innovation'ın (İnovasyon Ruhu) saatte 623 kilometre hıza ulaşarak dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Dünya İngiltere'den gelen haberi konuşuyor. İngiliz otomobil ve Uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, tarihi uçuşu ile dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Şirketin tam elektrikli uçağı Spirit of Innovation'ın (İnovasyon Ruhu) hız rekoru kırdığını açıkladı.

Saatte 623 kilometre hıza ulaşan uçak dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Tam elektrikli bir uçakla daha önce kırılan rekor saatte 337,5 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya merkezli Siemens'in 'Extra 330LE' isimli elektrikli uçağı Nisan 2017'de bu hıza ulaşmıştı.

Test uçuşu, 16 Kasım'da Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın Boscombe Down deneysel uçak test sahasında gerçekleştirildi.

Test uçuşu sırasında, uçağa Rolls-Royce'un Uçuş Operasyonları Direktörü Phil O'Dell tarafından pilotluk yapıldı.

Spirit of Innovation 3 bin metreyi 202 saniyede tırmanarak bir başka rekora daha imza attı.

Veriler, onay için dünya havacılık kayıtlarını kontrol eden Federation Aeronautique Internationale'ye (Dünya Hava Sporları Federasyonu) gönderildi.

Rolls-Royce CEO'su Warren East İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada uçağın uçağın şu anda tek bir şarjla 30 dakikadan fazla uçabildiğini belirtti.

Aynı açıklamada East ilk hedeflerinin tek şarj ile 160 kilometre menzile ulaşmak olduğunun altını çizdi.

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23/11/2021 09:13