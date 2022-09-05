Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı

79. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen The Whale filmi 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Rolü gereği 270 kilo olan Brendan Fraser'ın performansı övgü toplarken oyuncunun Oscar yarışında öne geçeceği düşünülüyor.

Bu yıl 79.su düzenlenen Venedik Film Festivali, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışan ünlü yapımların prömiyerleri ve basın toplantılarıyla devam ediyor.

Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı The Whale isimli film ise yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

270 KİLO OLDU

Mumya serisiyle yıldızı parlayan ve uzun süre beyazperdeden uzak kalan ABD’li oyuncu Brendan Fraser, filmde obez bir adamı oynamak için fiziksel bir dönüşüm geçirerek 270 kilo olmuştu.

Venedik Film Festivali’nde gösterimi yapılan film, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Variety’nin haberine göre oyuncu bu süre boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Fraser, alkışlar esnasında filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı. Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.

Fraser Mumya serisi ile fethetmişti. Indiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, Mumya'daki Rick karakterini çok sevmişti.

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05/09/2022 15:27