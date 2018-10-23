Roma CSKA Moskova maçı öncesi korkunç kaza!

Devler Ligi’nde bu akşam oynanacak Roma CSKA Moskova maçı öncesi Rus taraftarlar korkunç bir kaza geçirdi…

Mücadeleyi izlemek üzere grup halinde Roma metrosuyla Olimpiyat Stadı’na gitmeye çalışan taraftarlar yürüyen merdivenlerin çökmesi sonrası korku dolu anlar yaşadı.

İtalyan basını, kazanın yürüyen merdivendeki yoğun alkol almış CSKA Moskova taraftarının iniş sırasında toplu halde zıplamaya başlaması nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. İstasyon geçici olarak kullanıma kapatıldı. Yürüyen merdiven bandının kopmasının ardından bir grup taraftar boşluğa düşerken, hızlanan merdiven nedeniyle taraftarlar birbirlerinin altında ezildi. Olayda 5’i ağır 20 yaralının olduğu ve bir taraftarın bacağını kaybetme ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

Rus bir taraftar yaşanan kazayı saniye saniye böyle görüntüledi…