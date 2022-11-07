Roma derbisinde Sarri, Mourinho'nun bileğini büktü: 0-1

Serie A'nın 13. haftasında başkent derbisi heyecanı yaşandı.

Jose Mourinho'nun Roma'sı, Maurizio Sarri'li Lazio'yu konuk ederken deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta Lazio, 29. dakikada Felipe Anderson'un golüyle öne geçti. İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda Roma beraberliği bulamadı. Skoru koruyan Lazio sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Roma 25 puanda kaldı. Mourinho'nun ekibi Napoli'nin ardından evinde Lazio'ya da mağlup oldu.

Lazio ise bu galibiyetle birlikte geçen haftaki Salernitana yenilgisini unutturdu ve puanını da 27'ye yükseltti.

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07/11/2022 09:55