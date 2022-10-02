Roma, geriden gelerek Inter'i deplasmanda yendi

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’ndaki mücadelede ligin iddialı iki ekibi kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ilk golü bulan taraf ev sahibi takım oldu. Inter, Federico Di Marco'nun 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, bu gole 39. dakikada Arjantinli Paulo Dybala ile yanıt verdi ve 1-1 beraberliği sağladı. İlk yarı eşitlikle sona erdi.

Roma'ya galibiyeti getiren golü, 75. dakikada Chris Smalling attı. Sarı-kırmızılı başkent ekibi, Inter'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Roma, puanını 16'ya yükseltti ve puan tablosunda maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

Inter ise 12 puanla 7. sırada kaldı ve bu haftaki maçını kazanan lider Napoli'nin 8 puan gerisine düştü.

Sezona istediği gibi başlayamayan Inter, bu akşamki yenilgiyle Serie A'da üst üste 2'inci, toplamda ise 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Bu arada, Inter-Roma maçı, Serie A'da kariyerlerini sürdüren 2 milli oyuncunun da mücadelesine sahne oldu.

Ev sahibi Inter’de Hakan Çalhanoğlu, geçirdiği kısa süreli sakatlığın ardından maça ilk 11’de başladı ve 78. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı.

Roma'da ise Zeki Çelik ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada mücadele etti.

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02/10/2022 11:09