Roma liderliğe yükseldi

İtalya Ligi'nde (Serie A) Roma, sahasında Monza'yı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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31/08/2022

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Roma liderliğe yükseldi

İtalya Ligi'nde Roma, Monza'yı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Dybala (2) ve Ibanez kaydetti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu skorla 4 maç sonunda 10 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde henüz puanı bulunmayan Monza ise son sırada kaldı.

31/08/2022 08:43
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TAGS: roma
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