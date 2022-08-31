Roma liderliğe yükseldi
İtalya Ligi'nde (Serie A) Roma, sahasında Monza'yı 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
31/08/2022
İtalya Ligi'nde Roma, Monza'yı konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin galibi, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Dybala (2) ve Ibanez kaydetti.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu skorla 4 maç sonunda 10 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde henüz puanı bulunmayan Monza ise son sırada kaldı.