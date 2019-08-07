Roma'da artık İspanyol Merdivenleri'ne oturmak yasak

İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyarete gelen turistler için olmazsa olmazlar arasında gelen İspanyol Merdivenleri'ne oturmak artık yasak.

Daha önce merdivenlerde dondurma ve pizza yenmesini yasaklayan Roma Belediyesi şimdi de merdivenlere oturmayı tamamen yasakladı. Yasağı delenleri 160 ile 400 euro arası para cezası bekliyor.

Roma'nın sembolik yapılarından olan merdivenlere oturup soluklanmaya niyetlenenler artık polislerin "Bayım/Bayan, ayağa kalkın" uyarısıyla karşılaşıyor.

Uyarıya kulak asmayanlar 160 euro; bir de üstüne bir şeyler yiyip içen, merdivenleri kirleten ya da uygunsuz davranışta bulunanlar ise 400 euro'ya kadar ceza alma riskine giriyor.

Roma Belediyesi'nin kararıyla artık 136 basamaklı merdivenler yalnızca inip çıkmak ya da ayakta durup fotoğraf çekmek amacıyla kullanılabilecek.

Roma Belediyesi bu yasak kararını, merdivenler anıt statüsünde olduğu için aldı. 18. yüzyılda inşa edilen İspanyol Merdivenleri 2016'da Bulgari markasının finansmanıyla restore edilerek yılların kirinden arındırılmıştı.