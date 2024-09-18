Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi'nin görevine son verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı.

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18/09/2024

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Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi'nin görevine son verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı De Rossi'nin görevine son verildiği belirtildi.

Roma'da uzun yıllar forma giyen De Rossi, ocak ayında takımın başına geçmişti.

De Rossi yönetiminde bu sezon Serie A'da galibiyet alamayan Roma, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle 3 puan topladı.

18/09/2024 16:40
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