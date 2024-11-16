Romanya - Kosova maçı yarıda kesildi
16/11/2024
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Romanya - Kosova maçın duraklamalarda durdu. Rumen taraftarların, Kosovalı oyuncuları Sırbistan tezahüratlarıyla kışkırtınca Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitti.
UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Romanya ve Kosova, Nationala Arena'da karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. 4 dakika uzatma verilen maçta Kosovalı futbolcular 90+3'te sahadan çekildi.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Rumen taraftarlar maç sırasında "Sırbistan" tezahüratlarında bulundu. Kosovalı futbolcular, bu tezahüratlardan sonra soyunma odasının yolunu tutarken Rumen futbolcularla gerginlik yaşadı. Oyun devam etmedi.
16/11/2024 10:10