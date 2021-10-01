Romanya'da hastanede yangın faciası: En az 9 kişi hayatını kaybetti

Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

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01/10/2021

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Romanya'da hastanede yangın faciası: En az 9 kişi hayatını kaybetti

Romanya'da Köstence Bulaşıcı Hastalıklar hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

Romanya Acil Durum Müfettişliği'nden yapılan açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

01/10/2021 12:25
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TAGS: romanya, hastane, yangın
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