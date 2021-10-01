Romanya'da hastanede yangın faciası: En az 9 kişi hayatını kaybetti
Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi yaşamını yitirdi.
01/10/2021
Romanya'da Köstence Bulaşıcı Hastalıklar hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.
Romanya Acil Durum Müfettişliği'nden yapılan açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.