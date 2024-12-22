Romanya'da sosyalistlerin koalisyon görüşmelerinden çekilmesiyle siyasi belirsizlik artıyor

Romanya'da 1 Aralık'ta yapılan genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Partinin (PSD), koalisyon müzakerelerinden çekildiğini duyurmasının ardından yeni hükümetin kurulması zorlaştı ve siyasi belirsizlik derinleşti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da 1 Aralık'taki genel seçimin ardından bir araya gelen Batı yanlısı partilerin oluşturduğu ittifak, PSD'nin hükümet kurma görüşmelerinden çekilmesiyle dağıldı.

PSD'li Başbakan Marcel Ciolacu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin yeni hükümet kurma çalışmalarında yer almayacağını ancak parlamentoda azınlık hükümetini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Parti adı vermeden koalisyon ortaklarının davranışlarını eleştiren Ciolacu, müzakereler sırasında tutarsızlık ve saygısızlık yaşandığını iddia etti.

- İttifak, 15 günden fazla sürdü

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis de PSD'nin çekilme kararının ardından ülkede "siyasi kriz" yaşandığını belirterek, siyasi liderlere müzakere masasına geri dönmeleri çağrısında bulundu.

İohannis, Romanya'da siyasi belirsizliğin devam ettiği dönemde azınlık hükümetinin ise iyi bir fikir olmadığını savundu.

Romanya Parlamentosunda üçte bir oranında sandalye kazanan diğer koalisyon ortakları Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) ise PSD'nin kararına yorum yapmazken partilerin hangi yönde hareket edeceğinin bilinmemesi, siyasi çıkmazın daha da artmasına neden oldu.

Batı yanlısı partilerin PSD'nin öncülüğünde oluşturduğu ittifak ise 15 günden fazla sürdü.

Romanya'da 1 Aralık'taki seçimlerde iktidarın büyük ortağı PSD yüzde 22 oy oranıyla birinci sırada yer alırken PNL yüzde 14, USR yüzde 12 ve UDMR de barajı aşarak seçimi tamamlamıştı.

- Cumhurbaşkanı seçimi de iptal edildi

Romanya'daki siyasi belirsizliğin bir diğer nedeni de iptal edilen cumhurbaşkanı seçimi.

Romanya Anayasa Mahkemesinin 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal ettiğini açıklamasının ardından yeni seçimlerin ne zaman düzenleneceği bilinmiyor.

Mahkeme, yeni bir tarih belirlenmesi gerektiği yönünde karar alırken bu sürecin yeni hükümetin kurulmasından sonra gerçekleşeceği değerlendiriliyor.