Roma Öztiryaki'nin ölüm sebebi açıklandı
Vefatı ile ülkeyi yasa boğan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki'ye otopsi yapıldı.
25/03/2023
Vefatı ile ülkeyi yasa boğan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki'ye otopsi yapıldı.
Polis Basın Subaylığı, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma Öztiryaki’nin (E-3) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Roma Öztiryaki dün 17.45 sıralarında ikametgahlarının avlusu içerisinde bulunduğu sırada kaybolmuş, yapılan aramalar sonucu cansız bedeni avlu içerisindeki, içerisinde su bulunan betonarme su deposu içerisinde bulunmuştu.