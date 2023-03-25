Roma Öztiryaki'nin ölüm sebebi açıklandı

Vefatı ile ülkeyi yasa boğan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki'ye otopsi yapıldı.

ads ads ads ads
25/03/2023

ads
Roma Öztiryaki'nin ölüm sebebi açıklandı

Vefatı ile ülkeyi yasa boğan 3 yaşındaki Roma Öztiryaki'ye otopsi yapıldı.

 Polis Basın Subaylığı, Ozanköy'de yaşamını yitiren Roma Öztiryaki’nin (E-3) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "suda boğulma" sonucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Roma Öztiryaki dün 17.45 sıralarında ikametgahlarının avlusu içerisinde bulunduğu sırada kaybolmuş, yapılan aramalar sonucu cansız bedeni avlu içerisindeki, içerisinde su bulunan betonarme su deposu içerisinde bulunmuştu.

25/03/2023 14:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Roma Öztiryaki
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.