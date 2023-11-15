Romatizmal Hastalıklar da Beslenmeye Dikkat!

Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

Diyet, romatoid artrit (RA) veya diğer romatizmal rahatsızlıklar olarak da bilinen romatizmanın yönetiminde önemli bir rol oynar. Romatizmayı tedavi edebilecek belirli bir diyet olmasa da, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı benimsemek iltihaplanmayı azaltmaya, semptomları yönetmeye ve genel refahı iyileştirmeye yardımcı olabilir. İşte romatizma hastaları için bazı beslenme önerileri:

Anti-İnflamatuar Gıdalar: Anti-enflamatuar özelliklere sahip gıdalara odaklanın. Bunlar romatizmanın önemli bir bileşeni olan enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl, fındık, tohum ve somon ve uskumru gibi yağlı balıklar tüketin. Bu gıdalar antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve iltihapla savaşmaya yardımcı olabilir.

Omega-3 Yağ Asitleri: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdaları diyetinize dahil edin. Bunlar arasında yağlı balıklar (somon, alabalık, sardalya), keten tohumu, chia tohumu ve ceviz bulunur. Omega-3'ler anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve eklem ağrısı ve sertliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

Omega-6 Yağ Asitlerini Sınırlayın: Birçok bitkisel yağda ve işlenmiş gıdada bulunan Omega-6 yağ asitleri, aşırı tüketildiğinde iltihaplanmayı teşvik edebilir. Mısır, soya fasulyesi ve ayçiçek yağı gibi yağların alımını azaltmaya çalışın.

Zerdeçal ve Zencefil: Bu baharatlar anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Enflamasyonu azaltmaya yardımcı olmak için körilere zerdeçal ve çay veya yemeklere zencefil eklemeyi düşünün.

İşlenmiş Gıdalardan Kaçının veya Sınırlandırın: Şekerli atıştırmalıklar, kızarmış yiyecekler ve fast food gibi yüksek oranda işlenmiş gıdalar iltihaplanmaya katkıda bulunabilir ve diyetinizde sınırlandırılmalıdır.

Şeker ve Yapay Tatlandırıcıları Sınırlandırın: Aşırı şeker iltihaplanmayı artırabilir, bu nedenle şekerli içecek, şekerleme ve tatlı tüketiminizi azaltmaya çalışın. Yapay tatlandırıcılar da bazı kişilerde iltihaplanma üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Susuz kalmayın: Yeterli miktarda su içmek eklem sağlığı için önemlidir. Doğru hidrasyon, eklemlerin yağlanmasının korunmasına yardımcı olabilir ve romatizmalı kişilerde daha yaygın olabilen gut atakları riskini azaltabilir.

Dengeli Beslenme: Besin açısından zengin çeşitli gıdalar içeren dengeli bir diyet hedefleyin. Bu, genel sağlık ve esenlik için önemli olan çok çeşitli vitamin ve mineralleri almanızı sağlar.

Sağlıklı Kilonuzu Koruyun: Aşırı vücut ağırlığı eklemlerinize daha fazla baskı uygulayarak semptomları kötüleştirebilir. Aşırı kiloluysanız, diyet ve egzersiz kombinasyonu yoluyla kilo vermek eklemleriniz üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olabilir.

Diyet değişikliklerinin hemen rahatlama sağlamayabileceğini ve etkinliklerinin kişiden kişiye değişebileceğini unutmayın.