Romelu Lukaku adım adım Napoli'ye: Anlaşma sağlandı

Napoli, Chelsea forması giyen Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Chelsea ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

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21/07/2024

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Romelu Lukaku adım adım Napoli'ye: Anlaşma sağlandı

Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli, Romelu Lukaku transferinde adım adım sona geliyor.

NAPOLI, LUKAKU İLE ANLAŞTI

İngiliz basınında yer alan habere göre Napoli, Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Lukaku için 40 milyon euro isteyen Chelsea ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

LUKAKU'NUN KARNESİ

Lukaku geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma ile 47 maça çıktı. 31 yaşındaki Belçikalı golcü 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

21/07/2024 09:50
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TAGS: Romelu Lukaku adım adım Napoli’ye: Anlaşma sağlandı
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