'Romeo ve Juliet-Bir Evlilik Zehirlenmesi' yeniden sahnede

Çekirdek Kadro’nun sahnelediği Juliet ve Romeo-Bir Evlilik Zehirlenmesi adlı tiyatro oyunu 2022-2023 tiyatro sezonuna devam ediyor.

İlk kez 2022’nin Şubat ayında sahnelenen oyun yaz döneminin ardından geçtiğimiz Cumartesi gecesi Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezinde (Eski Mısırlızade Sineması) sahnelendi.

Eprahim Kishon’un aynı adlı eserinde sahneye uyarlanan ve Osman Ateş’in yönettiği oyun 2023 yılının Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Çekirdek Kadro ekibinin sahnelediği tek perdelik oyunun yardımcı yönetmenliğini Nehir Demirel, özgün müziklerini ise Süleyman Akosman yaptı.

Oyunun künyesi…

Yazan: Ephraim Kıshon, Çeviren: Hale Kuntay, Kurgulayan / Yöneten: Osman Ateş

Oyunun Kadrosu

Juliet Capulet / Lukretia / Dadı, Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Romeo Montague / Râhip Lorenzo, Kurtuluş Altaylı, Fuat ZORALİ, Ekin Karaböcek, Piyano: Deniz Amcazade, William Shakespeare, Osman Ateş, Yardımcı Yönetmen: Nehir Demirel, Proje Koordinatörü: Güneş Kozal, Dekor / Kostüm Tasarım: Özlem Deniz Yetkili, Dekor / Kostüm Uygulama: Asya Kazafanalı, Sahne Amiri: Ali Moda, Özgün Müzik: Süleyman Akosman (Todds), Koreografi: Liliya Biroğul, Piyano: Deniz Amcazade, Işık Uygulama: Mert Altaylı, Fotoğraf / Afiş Tasarım: Hilton Dorbor Jallah / Cemal Osmanlılar

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26/12/2022 11:58