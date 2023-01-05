Romeo ve Juliet’in istismar davası

ABD’deki davada iki oyuncu, 15, 16 yaşındayken rol aldıkları filmde seks sahnesi için zorlandıkları suçlamasıyla yapımcıdan 500 milyon dolar tazminat istedi. İngiliz oyuncular, “Zeffirelli çekime başlamadan önce bize filmde çıplaklık olmayacağını söyledi. Ama çekim sırasında çıplak bir sahne olmazsa bu film iş yapmaz diyerek bizi seks sahnesine zorladı. Çaresiz kaldık ve yaşımız küçük olduğu için bu tuzağa düştük” dedi.

Şimdi 71 yaşındaki Hussey ile 72 yaşındaki Whiting’in sözcüsü Tony Marinozzi, “ABD’de istismar davaları için zaman aşımı yok. İki oyuncumuz çocuk yaşlarında kandırılmış” dedi. 2019’da ölen Zeffirelli, “Romeo ve Juliet” filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar ödülüne aday gösterilmişti.

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05/01/2023 08:59