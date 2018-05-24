Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor!

Sambacı’nın ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile nikah masasına oturacağı belirtildi. İki kadının aralıktan bu yana Ronaldinho’nun Rio de Janeiro’daki lüks evinde beraber kaldıkları ve iyi anlaştıkları kaydedildi.

Beatriz ile 2016’dan bu yana birlikte olan Ronaldinho, Priscilla ileyse daha önceki yıllardan tanışıyor. Brezilyalı yıldızın ikiliye 1500 sterlinlik bir hediye çeki verdiği de gelen haberler arasında. Hatta son seyahatlerinde onlara aynı parfümü hediye etmiş.

Ocak ayında ikiliye aynı anda evlilik teklif eden Ronaldinho özel bir törenle de dünya evine girecek. Yıldız ismin kız kardeşi Deisi ise bu duruma karşı çıkıyor. Deisi düğüne katılmayacağını çoktan bildirdi.

Düğünde Ronaldinho’nun komşusu ünlü müzisyen Jorge Vercillo sahne alacak. Yine birçok ünlü ismin düğüne gelmeleri bekleniyor. Mart ayında Japonya’ya giden Ronaldinho burada ikiliye videolarını paylaşmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir kaynak Priscilla’nın ailesinin durumdan rahatsız olduğunu bildirdi: “Çok üzgünler çünkü Priscilla’ya verilen her hediyeninin aynı zamanda diğer kadına da verildiğini öğrenmişler. Priscilla da içinde bulunduğu durum nedeniyle işinden kovulmak üzere.”