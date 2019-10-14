Ronaldo 700 gol sınırında

Portekizli yıldız, bu akşam ülkesinin Ukrayna ile oynayacağı maçta gol atarsa tarihte bunu başaran 6. futbolcu olarak tarihe geçecek.

Cristiano Ronaldo, rekora doymuyor. Son 14 sezonda 20 ve üstünde; son 9 sezonda ise 40 ve üstünde gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcunun yeni hedefi 700'ler kulübüne girmek.

Kulüp ve A milli takım kariyerinde bugüne kadar 699 gol atan Ronaldo, Portekiz - Ukrayna maçında da ağları sarsarsa tarihte bunu başaran 6'ıncı oyuncu olacak. Ronaldo, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118, Juventus'ta 32, Sporting Lizbon'da 5 kez gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla ise 161 maçta 94 kez rakip kalecileri çaresiz bıraktı. Listenin ilk sırasında rakip ağları 800'den fazla havalandıran Josef Bican var. Avusturyalı futbolcuyu, 772 golle Romario izledi. Brezilyalı efsaneyi 767 gollü Pele, 746 gollü Puskas ve 735 gollü Gerd Müller takip etti.

Bu beş futbolcudan dördü 1979'dan önce futbol oynamıştı.

Romario ise 1988'de başlayan profesyonel kariyerini 2007 yılında 41 yaşındayken sonlandırmıştı.

14/10/2019 16:02