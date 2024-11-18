Ronaldo adım adım 1000 gole: Tarihi rekora kaç gol kaldı?

Futbol kariyerinde 1000 gole ulaşarak tarihi bir rekor kırmak isteyen Cristiano Ronaldo, Polonya maçında 2 kez fileleri havalandırarak hedefine biraz daha yaklaştı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1 Grup maçında Portekiz, Polonya'yı 5-1 mağlup ederken, Cristiano Ronaldo da attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle müsabakaya damga vuran isim oldu.

39 yaşındaki futbolcu, bu gollerle birlikte hedef olarak belirlediği 1000 gole biraz daha yaklaştı.

Kariyerindeki 910. golüne ulaşan Ronaldo'nun 1000 gol hedefine 90 gol kaldı.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda 900 gole ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada "Futbol tarihinin en skorer oyuncusuyum. Ama çıtayı daha da yükselteceğim. 900 gol attım ama 1000 gol atmak istiyorum. Bu hedefe ulaşmak istiyorum. 1000 golün videosu olacak ve böylece bu golleri attığımı kanıtlayabileceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun kırdığı rekorlar ise şöyle:

Portekiz Milli Takım tarihinin en golcüsü (135 gol)

Milli takımlar tarihinin en golcüsü (135 gol)

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcüsü (14 gol)

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü: (140 gol)

Dünya futbol tarihinin en golcüsü (910 gol)