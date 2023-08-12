Ronaldo, Al Nassr'da ilk kupasını Jorge Jesus'a karşı kazandı

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un yönettiği Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr karşılaştı. Riyad ekibi 9 kişi kaldığı finalde, rakibini Ronaldo'nun golleriyle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Al Hilal ve Al Nassr finalde karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısı 3 gole sahne oldu. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, 51'de Michael'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Al Nassr 74'te rakibine Cristiano Ronaldo ile yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmaya gidildi.

Cristiano Ronaldo, 98. dakikada yeniden sahneye çıkarak takımını şampiyonluğa ulaştıran golü kaydetti.

Al Nassr'da 71'de Amri, 78'de Al Boushail kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Ayrıca Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, itirazları sonucu 103. dakikada kırmızı kart gördü.

Al Nassr tarihinde ilk kez Arap Kulüpler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.