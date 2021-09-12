Ronaldo 'Düşler Sahnesi'nde

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12/09/2021

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Ronaldo 'Düşler Sahnesi'nde

12 yıl sonra Premier Lig'e dönen Cristiano Ronaldo, Manchester United'la çıktığı ilk maçında 2 gol attı. Portekizli maçın ardından duygusal paylaşımda bulundu.

Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da ilk maçında 2 gol attı. ManU maçı 4-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Kırmızılar'a dönmesi büyük ses getiren Ronaldo ilk maçının ardından duygusal paylaşımda bulundu.

Portekizli oyuncu, "Old Trafford'a dönüş, burasının neden 'Düşler Sahnesi' olduğunu hatırlatıyor. Burası her zaman aklıma koyduğum her şeyi başarabileceğim büyülü bir yer oldu. Tüm takım arkadaşlarımla ve her zaman tribünlerden aldığımız inanılmaz destekle, yolun sonunda hep birlikte kutlayacağımız bir özgüven ve iyimserlikle yola çıkıyoruz. Manchester United'a döndüğüm ve Premier Lig'de bir kez daha oynadığım ama hepsinden önemlisi takıma yardım edebildiğim için çok gururluyum. Haydi Şeytanlar!" mesajını paylaştı.

 

12/09/2021 11:19
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TAGS: Ronaldo ’Düşler Sahnesi’nde
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