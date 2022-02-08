Ronaldo farkı açıyor... Instagram'da en çok takip edilen 10 kişi

Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, Instagram'da en çok takip edilen kişi olurken, popüler sosyal medya platformunda 400 milyon takipçiyi aşan ilk kişi oldu. 37 yaşına yeni giren Portekizli forvet, Eylül 2021'de 237 milyon takipçiye ulaşmıştı. Ronaldo sadece altı ayda, Instagram'daki takipçi sayısının 163 milyon arttırdı. Yıldız futbolcu her paylaşımı için ortalama 10 milyon beğeni ile 3.242 gönderi yaptı. Ronaldo'nun takip ettiği hesap sayısı ise sadece 500.

Resmi Instagram hesabı, 469 milyon takipçisi ile popüler platformda en çok takip edilen hesap konumunda. 98 hesabı takip eden Instagram, 7.049 paylaşım yaptı. Peki Instagram'da en çok takip edilenler kimler? İşte popüler platformun en gözde 10 kişisi...

10 - Khloe Kardashian (219 milyon takipçi)

9 - Justin Bieber (220 milyon takipçi)

8 - Beyonce (237 milyon takipçi)

7 - Kim Kardashian (285 milyon takipçi)

6- Ariana Grande (294 milyon takipçi)

5 - Dwayne 'The Rock' Johnson (295 milyon takipçi)

4- Selena Gomez (295 milyon takipçi)

3 - Lionel Messi (306 milyon takipçi)

2 - Kylie Jenner (309 milyon takipçi)

1 - Cristiano Ronaldo (400 milyon takipçi)

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08/02/2022 09:31