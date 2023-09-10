Ronaldo Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Fas'ta meydana gelen depremde can kaybı 2 bini aşarken, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, bu ülkede bulunan otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtığı ifade edildi.

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10/09/2023

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Ronaldo Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin yarattığı hasarı önlemek için dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da devreye girdiği belirtildi.

İspanyol basını, Ronaldo'nun deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye yardım elini uzattığını sayfalarına taşıdı.

Portekizli yıldızın, evsiz kalan ya da hasarlı evlerine giremeyen depremzedelerin kullanması için Fas'ın Marakeş kentindeki lüks otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

10/09/2023 14:55
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TAGS: Ronaldo, Fas, oteli, depremzede,
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