Ronaldo Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin yarattığı hasarı önlemek için dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da devreye girdiği belirtildi.



İspanyol basını, Ronaldo'nun deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye yardım elini uzattığını sayfalarına taşıdı.



Portekizli yıldızın, evsiz kalan ya da hasarlı evlerine giremeyen depremzedelerin kullanması için Fas'ın Marakeş kentindeki lüks otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

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