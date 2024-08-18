Ronaldo hezimeti takım arkadaşlarına yıktı: O görüntüler viral oldu
Suudi Arabistan Kupası finalinde Al Nassr, Al Hilal'e 4-1 yenildi. Cristiano Ronaldo, Al Hilal'in 4. golünden sonra takım arkadaşlarına hareketler yaptı. Portekizli oyuncunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
18/08/2024
Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr ve Al Hilal, Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu'nda karşılaştı.
Al Nassr, Ronaldo'nun 44. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Al Hilal, Milinkovic-Savic, Mitrovic (2) ve Malcom'un golleriyle 72. dakikada skoru 4-1 getirdi.
Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo, rakibin 4. golünden sonra orta saha çizgisinde takım arkadaşlarına hareketler yaptı. Portekizlinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.18/08/2024 11:08