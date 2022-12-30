Ronaldo imzaladı: Yıllık ücreti belli oldu

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transferinin tamamlandığı iddia edildi.

Saudi Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Nassr için yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

Portekizli 37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferinde mutlu sona ulaştıkları iddia edildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Riyadh'ın haberine göre; Ronaldo'nun kendini Al-Nassr'a bağlayacak imzayı attığı iddia edildi.

Servet kazanacak

CBS'in haberine göre; Cristiano Ronaldo yeni takımında 2.5 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 75 milyon Dolar kazanacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Al-Nassr'ın yarın akşam 20.30'da Al-Khaleej ile karşılaşacağı maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu resmi olarak duyurması bekleniyor.

Liginde lider

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı oyun kurucu Anderson Talisca da forma giyiyor.

Geçen ay Manchester United'la yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran 37 yaşındaki oyuncu, 2021'in son gününde Juventus'tan İngiliz ekibine transfer olmuştu. Tecrübeli forvet Manchester United'daki ikinci döneminde resmi maçlarda 26 gol kaydetmişti.

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da fazla şans bulamayan Ronaldo, İngiliz deviyle 16 maçta üç gol kaydedebilmişti.

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30/12/2022 22:28