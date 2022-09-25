Ronaldo kanlar içerisinde!

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile hava topunda çarpıştı. Kötü bir şekile yere düşen Ronaldo'nun burnu kanadı. Bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kalan 37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.

Ronaldo'nun arkadaşları ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ronaldo ilk yarıda bir penaltıya neden oldu. Ancak Patrik Schick beyaz noktadan gol fırsatını kaçırdı.

PORTEKİZ'DEN ÇEKYA'YA DÖRT GOL

Maçta Diogo Dalot, 33. dakikada Portekiz'i 1-0 öne geçirirken; 45+2'de Bruno Fernandes skoru 2-0 yaptı. Schick'in penaltıyı kaçırma dakikası 45+6 olarak istatistiklere geçti.



İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Portekiz, 52. dakikada Diogo Dalot'un golüyle skoru 3-0 yaptı. Golün asistini ise ikinci golü atan Bruno Fernandes yaptı.



Diogo Jota, 82. dakikada Cristiano Ronaldo'nun asistini gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti, Çekya 0 - Prtekiz: 4.



Bu galibiyetin ardından Portekiz puanını 10 yaptı, Çekya ise 4 puanda kaldı.



İsviçre, İspanya'yı liderlikten etti

Grupta 5. maçlar öncesi lider durumdaki İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

İsviçre, 21. dakikada Akanji'nin golüyle 1-0 öne geçerken; ilk yarı bu skorla sona erdi. 55'te Jordi Alba maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

Üç dakika sonra Eric Garcia'nın kendi kalesine attığı golle İsviçre yeniden öne geçti: 1-2.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve İsviçre sahadan 2-1 galip ayrıldı.

A LİGİ 2. GRUP'TA PUAN DURUMU

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Portekiz 10 puanla liderliğe yükseldi. 8 puanlı İspanya ikinci durumda bulunuyor. Puanını 6'ya çıkaran İsviçre son sıradan kurtuldu. 4 puanda kalan Çekya ise son sıraya geriledi.

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25/09/2022 11:05