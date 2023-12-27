Ronaldo kapanışı zirvede yaptı: 2023 yılında kimse onu geçemedi

Suudi Pro Ligi'nin 18. hafta maçında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda Benzema'lı Al Ittihad'ı 5-2 yendi. Karşılaşmada 2 gol atan Ronaldo, 2023 yılının en golcü ismi oldu.

Konuk takım mücadeleden 5-2 galip ayrılırken golleri 19 ve 68'de Cristiano Ronaldo, 38'de Talisca, 76 ve 82'de Sadio Mane kaydetti. Ev sahibi takımda ise Hamdallah, 14 ve 52. dakikalarda ağları sarstı.

Bu sezon 14. galibiyetine ulaşan Al Nassr puanını 43 yaptı ve lider Al Hilal ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Al Ittihad ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 28 puanda kaldı.

Ronaldo 38 yaşında atmaya devam ediyor

Al Nassr'ın 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 2023 yılında 53 gole ulaştı. Bayern Münih'li Harry Kane ve PSG'li Kylian Mbappe 52 golde kaldı. Erling Haaland ise bu yıl 50 gol attı.