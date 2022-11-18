Ronaldo: Oğlumun küllerini evde saklıyorum

ads ads ads ads
18/11/2022

ads
Ronaldo: Oğlumun küllerini evde saklıyorum

Kariyerine İngiltere'de devam eden ve Manchester United'da yaşadığı krizle gündemde olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda kaybettiği oğlunun küllerini evde sakladığını açıkladı.

Şu sıralar Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası heyecanı yaşayan Cristiano Ronaldo verdiği bir röportajda geçtiğimiz aylarda kaybettiği oğlu ve 2005’te ölen babası hakkında konuştu.

Kızının doğumunu kutlarken oğlunun kaybının acısını yaşamanın tarif edilemeyecek duygu olduğunu anlatan Ronaldo, ”Oğlumun kaybı hayatımın en kötü süreciydi. Benim ve ailem için özellikle de Gio (Georgina Rodriguez’ için” dedi.

Ronaldo, oğlunun küllerinin 2005’te ölen babasının küllerinin yanında evde sakladığını açıkladı.

Yıldız futbolcu, ”Hayatımın sonuna kadar saklamak istiyorum. Suya veya okyanusa atmayacağım. Evimin altında bir şapel var, babamı ve oğlumu orada tutuyorum" diye konuştu.

Ronaldo ve Rodríguez, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmaktayız. Bir anne babanın hissedebileceği en büyük acı. Sadece kızımızın doğumu bize bu anda biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor" diyerek acı haberi duyurmuştu.

18/11/2022 20:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ronaldo: Oğlumun küllerini evde saklıyorum
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.