Ronaldo: Oğlumun küllerini evde saklıyorum

Kariyerine İngiltere'de devam eden ve Manchester United'da yaşadığı krizle gündemde olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda kaybettiği oğlunun küllerini evde sakladığını açıkladı.

Şu sıralar Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası heyecanı yaşayan Cristiano Ronaldo verdiği bir röportajda geçtiğimiz aylarda kaybettiği oğlu ve 2005’te ölen babası hakkında konuştu.

Kızının doğumunu kutlarken oğlunun kaybının acısını yaşamanın tarif edilemeyecek duygu olduğunu anlatan Ronaldo, ”Oğlumun kaybı hayatımın en kötü süreciydi. Benim ve ailem için özellikle de Gio (Georgina Rodriguez’ için” dedi.

Ronaldo, oğlunun küllerinin 2005’te ölen babasının küllerinin yanında evde sakladığını açıkladı.

Yıldız futbolcu, ”Hayatımın sonuna kadar saklamak istiyorum. Suya veya okyanusa atmayacağım. Evimin altında bir şapel var, babamı ve oğlumu orada tutuyorum" diye konuştu.

Ronaldo ve Rodríguez, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmaktayız. Bir anne babanın hissedebileceği en büyük acı. Sadece kızımızın doğumu bize bu anda biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor" diyerek acı haberi duyurmuştu.

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18/11/2022 20:11