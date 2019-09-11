Ronaldo, Rekora Doymuyor

Portekiz'in Litvanya'yı 5-1 yendiği maçta Cristiano Ronaldo 4 gol atarak, Portekiz milli takımı formasıyla 8. kez hat-trick yapmış oldu ve kendi rekorunu biraz daha ileriye taşıdı.

Portekiz'in Litvanya'yı 5-1 yendiği maçta Cristiano Ronaldo maçın 7, 61, 65 ve 76. dakikalarında attığı 4 golle hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu. Takımın 5. golünü ise Real Betis forması giyen William Carvalho kaydetti. Portekizli yıldız bu maçla birlikte 8.kez hat-trick yaparak kendi rekorunu biraz daha ileriye taşıdı. Yıldız oyuncu ayrıca milli takımlar tarihininde en golcü ikinci futbolcu konumunda bulunmaya devam etti. Milli formayla 93 gole ulaşan Ronaldo, 109 golle tüm zamanların en golcü ismi olan İranlı Ali Daei'nin arkasında yer alıyor.