Ronaldo Rekora Koşuyor: 1000 Gole Bir Adım Daha!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Al Wehda karşısında ağları sarsarak kariyerindeki 925. golüne ulaştı.

Suudi Arabistan Pro Lig’in 22. haftasında Al Nassr, Al Wehda'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Golleri 48. dakikada Ronaldo ve 90+10. dakikada penaltıdan Sadio Mane kaydetti.

Bu galibiyetle Al Nassr, 47 puana yükselerek 3. sıraya çıktı. Al Wehda ise 13 puanla ligin son sırasında kaldı. Ronaldo, 1000 gol hedefi için geri sayıma devam ediyor!