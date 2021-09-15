Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne rekorlarla başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu egale etti.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı.

"Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

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15/09/2021 11:46