Ronaldo son dakikada penaltı kaçırdı; takımı elendi

Al-Nassr, Al-Taawon'a 1-0 mağlup olarak Suudi Arabistan Kral Kupası'na son 16 turunda veda etti. Cristiano Ronaldo 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

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30/10/2024

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Ronaldo son dakikada penaltı kaçırdı; takımı elendi

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 16 turu maçları oynanıyor. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Al-Taawon ile karşılaştı. 

Al-Taawon maçı 1-0 kazandı. Galibiyet golü 71. dakikada Al-Ahmad'dan geldi. 

RONALDO'NUN KAÇIRDIĞI PENALTI PAHALIYA PATLADI

Al-Nassr duraklama bölümünde maça denge getirme şansı yakaladı. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo topu dışarı göndererek fırsatı tepti.

30/10/2024 09:03
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TAGS: haber, kıbrıs
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