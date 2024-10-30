Ronaldo son dakikada penaltı kaçırdı; takımı elendi
Al-Nassr, Al-Taawon'a 1-0 mağlup olarak Suudi Arabistan Kral Kupası'na son 16 turunda veda etti. Cristiano Ronaldo 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.
30/10/2024
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 16 turu maçları oynanıyor. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Al-Taawon ile karşılaştı.
Al-Taawon maçı 1-0 kazandı. Galibiyet golü 71. dakikada Al-Ahmad'dan geldi.
RONALDO'NUN KAÇIRDIĞI PENALTI PAHALIYA PATLADI
Al-Nassr duraklama bölümünde maça denge getirme şansı yakaladı. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo topu dışarı göndererek fırsatı tepti.30/10/2024 09:03