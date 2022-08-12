Ronaldo takasta önerildi, Juventus reddetti

Manchester United'da bu yaz transfer döneminin en merak edilen konusu Cristiano Ronaldo'nun ayrılıp ayrılmayacağı oldu.

Rai Sport'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından Rabiot transferinde anlaşmaya dahil edilmek istendi. Ancak İtalyan devi Juventus bu öneriyi reddetti.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; 37 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Jorge Mendes, teklif reddedilmiş olmasına rağmen, Juventus temsilcilerini aramaya devam ediyor.

Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek istediği biliniyor.

Florentino Perez'in tepkisi gündem oldu

Diğer taraftan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Ronaldo'yu yeniden transfer etmesini isteyen bir taraftara verdiği cevap gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda taraftarın Perez'e; "Başkanım, Cristiano'yu alın." dediği duyulurken; Başkan Perez'in cevabı ise; "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." oldu.

Portekizli oyuncu, 2018-2021 yılları arasında Juventus formasını giymişti. Siyah-Beyazlılar'da 134 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda takımı adına 101 gol ve 22 asist kaydetmişti.

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12/08/2022 14:35