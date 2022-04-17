Ronaldo tek başına Norwich'i yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United puan tablosunun son sırasında yer alan Norwich City'i konuk etti.



Old Trafford'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Manchester United 3-2 kazandı.



Maça damga vuran isim ise hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren Portekizli yıldız Ronaldo oldu. Yıldız futbol kulüp kariyerinin 50. hat-trickine imza attı.



Norwich City'nin golleri ise Kieran Dowell ve Teemu Pukki'den geldi.



Bu galibiyet sonrası Manchester United puanını 54'e çıkarırken Norwich City ise 21 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Manchester United deplasmanda Liverpool'un konuğu olacak. Norwich ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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17/04/2022 10:04