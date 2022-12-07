Ronaldo'dan Al Nassr iddiasına yanıt

Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 6-1 yendikleri maç sonrası konuştu. Portekizli yıldız, Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca gazetesi, Portekizli yıldızın yıllık 200 milyon euro karşılışında 2,5 yıllık sözleşme için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmişti.

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07/12/2022 09:38