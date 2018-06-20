Ronaldo'dan altın kafa! Fas'ı da dağıttı...

İlk maçta İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz Luzhniki Stadı’nda Fas’a karşı maça çok hızlı başladı. Henüz 5. dakikada kornerden gelen topa çok iyi yükselen Ronaldo 2.maçında 4. golünü attı kalan dakikalarda Fas beraberlik için net fırsatları harcadı.

Ronaldo’nun tek golüyle kazanan Portekiz puanını 4’e çıkardı, Fas ise 0 puanla son sırada kaldı ve turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu. Gruptaki diğer karşılaşma bu akşam 21.00’de İspanya ile İran arasında oynanacak.