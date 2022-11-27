Ronaldolu Portekiz son 16 için Uruguay karşısında

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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27/11/2022 10:36