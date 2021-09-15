Ronaldo'nun şutu kadın güvenlik görevlisini bayılttı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys-Manchester United maçı öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun maç öncesi ısınırken çektiği bir şut, kadın güvenlik görevlisinin bayılmasına neden oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ısınmak için çektiği şutta top, kadın güvenlik görevlisine çarptı ve talihsiz anlar yaşandı. Çarpmanın etkisiyle bayılan kadın, çevrede kısa süreli endişeye neden olurken Ronaldo da ısınmayı bırakıp hemen yanına gitti.



Güvenlik görevlisi kendine gelince özür dileyen Portekizli yıldız daha sonra ısınma antrenmanına geri döndü.

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15/09/2021 09:16