Ronaldo'nun zirvede olduğu listede Süper Lig'den tek isim: İlk 10'a girdi
Portekiz formasıyla Hırvatisan ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinde 900 gole ulaştı. Ronaldo, kariyeri devam eden en golcü futbolcu olma unvanını pekiştirirken listede Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko da yer alıyor.
07/09/2024
Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi. Cristiano Ronaldo'nun 900 gol ile zirvede yer aldığı listede Edin Dzeko da bulunuyor. İşte en çok gol atan aktif futbolcular:
(2023 Arap Kulüpler Şampiyonası resmi bir turnava sayılmadığı için Cristiano Ronaldo'nun burada attığı gol hesaplamaya katılmadı)
1- Cristiano Ronaldo - 900 gol
2- Messi - 838 gol
3- Lewandowski - 655 gol
4- Suarez - 573 gol
5- Benzema - 473 gol
6- Cavani - 457 gol
7- Neymar - 439 gol
8- Edin Dzeko - 432 gol
9- Hulk - 426 gol
10- Zahavi - 412 gol07/09/2024 13:22