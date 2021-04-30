Ronaldo’ya 56.5 milyon sterlin tazminat talebi

Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, 2009 yılında Las Vegas’ta eski model Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği gerekçesiyle 3 yıl önce açılan davada yeni belgeler ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan belgelere göre, Mayorga’nın tazminat olarak 56.5 milyon sterlin (648 milyon TL) talep ettiği öğrenildi. Mayorga, geçmişte yaşadıkları için 18 milyon sterlin, gelecekteki sorunlar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat için 18 milyon sterlin istiyor. 37 yaşındaki kadın, 2.5 milyon sterlinlik yasal vegilerle birlikte toplamda 56.5 milyon sterlin değerinde bir tazminat talep ediyor. Bu rakamın, Portekizli oyuncunun iki yıllık maaşına karşılık geldiği belirtiliyor.

OTEL’DE TECAVÜZ İDDİASI

İddiaya göre, 2009’da Cristiano Ronaldo, Las Vegas’ta bir gece kulübünde tanıştığı Kathryn Mayorga’ya otel odasında tecavüz etti. Eski model Mayorga, iddia edilen suçu ertesi gün Las Vegas polisine bildirdi, ancak Ronaldo’nun ismini vermedi.

(Hürriyet)

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30/04/2021 09:46