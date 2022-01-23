Ronaldo'ya yakışmayan istatistik!

Manchester United, ilk dört için çekiştiği West Ham United'ı 1-0 yendi. Ralf Ragnick'in öğrencileri üst üste 2. galibiyetini elde ederken; West Ham United, üst üste ikinci maçını da kaybetti. Bir maç eksiği bulunan ManU, puanını 38 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. West Ham ise 5. sıraya geriledi.

Maçın 9. dakikasında Cristiano Ronaldo serbest vuruşta topu baraja nişanladı. Portekizlinin hedefi bulmayan vuruşu kendisi için kötü bir istatistiği beraberinde getirdi. Cristiano Ronaldo, opta verilerine göre; 2017-18 sezonundan bu yana lig maçlarındaki 90. serbest vuruşunu kullandı. Ancak Ronaldo bunlardan sadece birinde golü bulabildi.

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23/01/2022 13:01