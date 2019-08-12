Röntgenci polise milyonluk dava!

İngiltere, 2 yıl önce eski polis şefi Adrian Pogmore'un devriye helikopterleriyle bahçeleri dikizlemesi olayıyla sarsılmıştı. Bahçesinde üstsüz güneşlenen vatandaş, emniyete 200 bin sterlinlik (1.3 milyon TL) dava açtı.

Polis şefi Adrian Pogmore'un dava sürecinde, devriye helikopterleriyle bahçeleri dikizlemesi, röntgenlediği bahçelerdeki kadınlardan biriyle birlikte olduğu ortaya çıkmış, görevden atılan Pogmore 2017 yılında 1 yıl hapis cezası almış, eşi de boşanma davası açarak evliliğini sonlandırmıştı.

Bahçesinde üstsüz güneşlen 54 yaşındaki Tracy Dixon ile yaşları 8, 15 ve 18 yaşlarındaki üç kızı da Pogmore tarafından görüntülenmişti. Dixon, Pogmore'dan şikayetçi olarak emniyete 200 bin sterlinlik (1.3 milyon TL) dava açtı.