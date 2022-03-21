Roscosmos: ABD, Rusya'yı GPS'ten ayırabilir

ads ads ads
21/03/2022

ads
ads
ads
Roscosmos: ABD, Rusya'yı GPS'ten ayırabilir

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, ABD'nin yaptırımların bir parçası olarak Rusya'yı GPS uydu navigasyon sisteminden çıkarabileceğini söyledi.

Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımların bir parçası olarak Rusya'yı GPS uydu navigasyon sisteminden çıkarabileceğini söyledi.

Rogozin, “ABD'nin şu anda yaptırımlar çerçevesinde Rusya'yı GPS'den ayırma olasılığını düşündüğünü biliyor musunuz? Bunu biliyor musun? yapmazsın. Ancak böyle bir seçeneğin değerlendirildiğini söyleyebilirim” dedi.

Rusya'nın her akıllı telefona bağlanan ve çalışmaya devam eden kendi GLONASS konumlandırma sistemine sahip olması nedeniyle halka panik yapmama çağrısında bulunan uzay şefi, henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

21/03/2022 09:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Roscosmos, ABD, Rusya, GPS
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.