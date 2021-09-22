Rosier maçın ardından kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gördü.

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22/09/2021

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Rosier maçın ardından kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Adana Demirspor'un son dakika attığı beraberlik golüne itiraz eden Rosier ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier Adana Demirspor maçının ardından kırmızı kart gördü.

Vargas'ın attığı gol öncesi serbest vuruş sırasında hakeme itirazda bulunan ve sarı kart gören Rosier, karşılaşma sonrası ise koridorda ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu durumla ilgili açıklamada bulunan Yalçın, takımda sakat oyuncuların bulunduğuna dikkati çekerek, "Sakatlanan Ghezzal'in durumunu bilmiyorum. Rosier kırmızı kart gördü, o da bizim için sorun olacak. İnşallah böyle bir geceyi yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

22/09/2021 09:16
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TAGS: Valentin Rosier
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