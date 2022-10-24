Roslyn Kasırgası Meksika’yı vurdu

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika’yı vurdu. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 3 seviyesindeki Roslyn Kasırgası’nın saatte 240 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ile birlikte yerel saatle 06:20 sularında Nayarit eyaletinde yer alan Santiago Ixcuintla şehrinde karaya vurduğu aktarıldı. Kasırga nedeniyle Nayarit, Sinaloa, Durango ve Jalisco eyaletlerinde çok şiddetli, Zacatecas ve Colima eyaletlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, kasırganın etkili olduğu bölgelerde yaşayanların muhtemel sel, toprak kayması ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Okyanus kıyısında dalga boyunun 7 metreyi bulması bekleniyor.

Kasırganın okyanus kıyısında 7 metreye kadar ulaşan dalgalara neden olması beklenirken, bazı limanlar ulaşıma kapatıldı. Birçok bölgede ise yüzlerce kişi önlem amacıyla tahliye edilirken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Roslyn Kasırgası’nın kuzeydoğu yönünde ilerleyerek önümüzdeki günlerde iç kesimlerde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

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24/10/2022 11:05