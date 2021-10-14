Rotary Girne Kozmoplitan Kulübü’nden “Hayat Ver” Etkinliği

Rotary Girne Kozmoplitan Kulübü, 28 Ekim’de Bar O Monte’de düzenlencek müzik dinletisinin gelirinin Türkiye’de yaz boyunca yangınlarda zarar gören alanların yeşertilmesi için katkı payı olarak Türkiye yetkililerine gönderileceğini açıkladı.

Rotary Girne Kozmoplitan Kulübü Basın ve Halkla İlişkiler Başkanı Terim Erdemlier’in yaptığı açıklamaya göre düzenlenecek olan etkinlikte Çağıl ve Derviş İşgüzar sahne alacak.

Etkinlik, “Hayat Ver” solganı ile düzenlenecek.

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14/10/2021 15:40