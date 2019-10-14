'Rotavirüs aşısı tip 1 diyabeti azaltabilir' (Araştırma)

Medimagazin’in haberine göre, Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nden Leonard C. Harrison'ın PLOS Pathogens dergisinde 10 Ekim'de yayınlanan ön makalesi, rotavirüs enfeksiyonunun tip 1 diyabet gelişiminde rol oynayabileceğini gösterdi.



Rotavirüs, aşı kullanımıyla beraber ciddi ölümlerin önemli ölçüde azaltmış olmasına rağmen dünya genelinde infantil gastroenteritin başlıca nedeni olmaya devam ediyor.



“ROTAVİRÜS AŞISI OTOİMMÜN HASTALIKTAN KORUNMAYA KATKI SAĞLAYABİLİR”



Avustralyalı çocuklarda rotavirüs aşısı uygulamasının ardından, dört yaşın altındaki tip 1 diyabet insidansında yüzde 15'lik bir azalma meydana geldi.



Araştırmacılar bu durumun, rotavirüs aşılamasının bu otoimmün hastalığın primer korunmasına katkıda bulunabileceği görüşünde.

14/10/2019 09:21