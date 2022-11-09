Rotterdam Limanı'nda 2 ton 814 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda, 2 ton 814 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

ads ads ads ads
09/11/2022

ads
Rotterdam Limanı'nda 2 ton 814 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'nda, 2 ton 814 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvator'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında 2 ton 814 kilogram kokain bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kokainin Kuzey Hollanda'da bir şirkete gönderilmek üzere yola çıkarılan donmuş kalamar yüklerinin arasına saklandığı kaydedildi.

Kokainin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

09/11/2022 09:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Rotterdam Limanı, kokain
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.