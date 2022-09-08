Royal Bank of Scotland’ın Girne’deki mülkünün iadesini istiyor

İngiliz kraliyet ailesinin de hissedarı olduğu National Westminister Bank’ın (Royal Bank of Scotland), Girne’de Jasmine Court Otel’in de yer aldığı mülkünün iadesini istediğine dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de haber oldu.

Haber, Politis'te “Royal Bank Girne’deki Mülkünün İadesini İstiyor”, Haravgi'de “Royal Bank Girne’deki Mülkünün İadesini İstiyor- Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kararının Uygulanmaması Durumunda AİHM’e Başvuracakları Konusunda Uyarıyorlar”, Alithia'da “İngiliz Kraliyet Ailesinin de Hissedarı Olduğu Royal Bank Girne’deki Mülkünün İadesini İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.

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08/09/2022 11:40