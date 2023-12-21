RTÜK Başkanı Şahin başkanlığındaki heyet BRT’yi ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığındaki kurul üyeleri, Bayrak Radyo Televeizyon Kurumu’na ziyarette bulundu.

Ziyarette BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerine BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi hakkında bilgi verdi.

Meryem Özkurt açıklamasında ise, BRT’nin 60’ncı yıl kutlamalarına değinerek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin yarın düzenlenecek olan sempozyuma katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuşmasında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun 60’ncı yıl dönümünü kutlatmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, tüm mecralarda BRT’yi destekleyeceklerini belirtti.

Şahin, “KKTC’nin haklı davasını yıllardır bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün dünyaya duyurmaya çalışmak zor fakat bir o kadar da şerefli. Bizler BRT’nin bu çabasının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından RTÜK Başkanı Şahin, Özkurt’a plaket takdim etti.